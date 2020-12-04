Жители Калифорнии недовольны планами губернатора ввести «локдаун»

Жители Лос-Анджелеса недовольны губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и его планами ввести запрет на выход из дома..

Жители Лос-Анджелеса недовольны губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и его планами ввести запрет на выход из дома на всей территории штата в связи с пандемией. Они также выступают против его намерения ужесточить и другие карантинные ограничения.

Ньюсом планирует вводить самые строгие правила социального дистанцирования в США, если загруженность отделений интенсивной терапии в больницах достигнет 75%. Такое условие действует в нескольких самых густонаселённых районах штата.

[Крус Ресендис, житель Западного Голливуда]:

«Нет никакой материальной помощи или поддержки для людей, которые сидят без работы по меньшей мере 10 месяцев. И эти ограничения довольно жёсткие. У меня есть много друзей, которые работают в ресторанной сфере, и после введения всех ограничений они очень пострадали».

При этом люди критикуют самого губернатора. Его неоднократно замечали за нарушением карантинных правил. Например, видели без маски в общественном месте, или обедающим в ресторане.

[Элизабет Барклай, жительница Лос-Анджелеса]:

«Немного странно, людям запретили есть на открытом воздухе и сказали сидеть дома, но потом мы видим (губернатора Калифорнии) Гэвина Ньюсома, который обедает внутри ресторана French Laundry. Конечно, людям свойственно ошибаться… но сложно понять, когда тебе нужно во второй раз закрывать свой ресторан, сотрудникам не предоставляют никакой помощи, а человек, который следит за выполнением мер, ест в помещении. Люди сбиты с толку».

Калифорния – самый густонаселённый штат США, там проживает около 40 миллионов человек. И число госпитализаций с диагнозом COVID-19 здесь за две недели увеличилось более чем на 85%. Однако местные жители считают, что «локдаун» будет иметь более плачевные последствия.

[Эмма Бугго, студентка из Швеции]:

«Новые ограничения сбивают с толку. Они пытаются принять максимально эффективные меры, однако их решения неправильные, поскольку долгосрочные последствия локдауна будут хуже, чем рост количества новых случаев».

Стоит отметить, что после начала пандемии в марте Ньюсом стал первым губернатором в США, который ввёл общее распоряжение для всего населения штата оставаться дома.

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