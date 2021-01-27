От COVID в Великобритании умерло более 100 тыс. человек

Более 100 тысяч британцев скончались от COVID-19 с начала эпидемии. Этот мрачный рубеж страна преодолела на..

Более 100 тысяч британцев скончались от COVID-19 с начала эпидемии. Этот мрачный рубеж страна преодолела на фоне появления нового, более заразного штамма вируса, а также попыток правительства ускорить вакцинацию.

Смертность от «короны» в стране – пятая самая высокая в мире. При этом она выше, чем во время первой волны весной. Пока антирекордом остаётся 1820 умерших за сутки. Он был зарегистрирован 20 января.

Премьер-министр страны сказал, что власти прилагают максимум усилиий.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Сегодня мне стоит лишь повторить, что я глубоко сожалею о каждой потерянной жизни. И, конечно, как премьер-министр я беру полную ответственность за всё, что сделало правительство. Я могу сказать, что мы действительно сделали всё возможное и продолжаем делать всё возможное, чтобы минимизировать страдания».

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти говорит, что эффект от вакцинации проявится не сразу. По его словам, до тех пор людям стоит максимально оставаться дома и следовать другим нормам.

[Крис Уитти, главный санитарный врач Англии]:

«Я уже говорил это раньше и повторюсь, что, к сожалению, в ближайшие недели, до того как станет ощутим эффект вакцинации, мы увидим намного больше смертей. Мне кажется, нам нужно ясно осознавать, что это произойдёт».

Борис Джонсон также прокомментировал сообщения о том, что ЕС попросил британскую компанию AstraZeneca не поставлять часть доз на внутренний рынок, а помочь восполнить нехватку в странах блока.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Я не хотел бы, чтобы вводились ограничения на международные поставки средств индивидуальной защиты и медикаментов, а также вакцин и их ингредиентов. Думаю, в этом есть здравый смысл, и в ЕС с этим тоже согласны».

Для Великобритании 100 тысяч смертей – это больше, чем число погибших гражданских во время Второй мировой войны. Хотя в то время население было меньше.

В стране с 5 января продолжается новый «локдаун». Закрыты пабы, рестораны, непродуктовые магазины и большинство школ.

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