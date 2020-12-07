В Лужниках посоревновались звёзды экстремального спорта

На Малой спортивной арене в Лужниках прошёл международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Несмотря на карантинные ограничения, здесь собралось более 130 райдеров из разных стран.

Зрителей ждали трюки на мотоциклах, снегоходах, автомобилях, скейтах, роликах и велосипедах. В списке участников – рекордсмен Книги Гиннесса британец Терри Грант.

[Терри Грант, каскадёр из Великобритании]:

«То, что происходит здесь, в Москве, мы переживаем и в Великобритании, и в остальной Европе. Мы только-только начали выходить из этого, все очень осторожны. Носим маски там, где это требуется. Сейчас я без нее лишь потому, что даю интервью. Носите маски, мойте руки, слушайте советы, и – скрестим пальцы – скоро жизнь вернётся в нормальное русло».

Фестиваль проходит в 13-й раз. В этом году из-за пандемии его перенесли с апреля на декабрь.

По правилам Роспотребнадзора, в зале – не более 25% зрителей. Между тем действо не менее зрелищное. Арену целиком занимает специально возведенная трасса с препятствиями и трамплинами. Некоторые конструкции – высотой с пятиэтажное здание.

И всё же в этом году участников меньше на полсотни.

[Михаил Китаев, судья, вице-президент Федерации воркаута РФ]:

«Да, мы сталкиваемся с моментами, сложностями даже с точки зрения приезда атлетов из-за границы, чтобы они приехали, поучаствовали на этом огромном фестивале. К сожалению, у кого-то не получается, кто-то отпадает. Надеюсь, это совсем на маленький промежуток времени».

Фестиваль прошёл при поддержке Минспорта и Департамента спорта города Москвы.

Короткая ссылка на эту страницу: