В Лужниках посоревновались звёзды экстремального спорта
На Малой спортивной арене в Лужниках прошёл международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Несмотря на карантинные..
Дата загрузки: 2020-12-07
Зрителей ждали трюки на мотоциклах, снегоходах, автомобилях, скейтах, роликах и велосипедах. В списке участников – рекордсмен Книги Гиннесса британец Терри Грант.
[Терри Грант, каскадёр из Великобритании]:
«То, что происходит здесь, в Москве, мы переживаем и в Великобритании, и в остальной Европе. Мы только-только начали выходить из этого, все очень осторожны. Носим маски там, где это требуется. Сейчас я без нее лишь потому, что даю интервью. Носите маски, мойте руки, слушайте советы, и – скрестим пальцы – скоро жизнь вернётся в нормальное русло».
Фестиваль проходит в 13-й раз. В этом году из-за пандемии его перенесли с апреля на декабрь.
По правилам Роспотребнадзора, в зале – не более 25% зрителей. Между тем действо не менее зрелищное. Арену целиком занимает специально возведенная трасса с препятствиями и трамплинами. Некоторые конструкции – высотой с пятиэтажное здание.
И всё же в этом году участников меньше на полсотни.
[Михаил Китаев, судья, вице-президент Федерации воркаута РФ]:
«Да, мы сталкиваемся с моментами, сложностями даже с точки зрения приезда атлетов из-за границы, чтобы они приехали, поучаствовали на этом огромном фестивале. К сожалению, у кого-то не получается, кто-то отпадает. Надеюсь, это совсем на маленький промежуток времени».
Фестиваль прошёл при поддержке Минспорта и Департамента спорта города Москвы.
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