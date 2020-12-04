Во Франции проверяют мечети, в которых, возможно, призывают к радикализму

Во Франции началась проверка мечетей, деятельность которых может быть направлена на антигосударственную пропаганду. Так власти хотят..

Во Франции началась проверка мечетей, деятельность которых может быть направлена на антигосударственную пропаганду. Так власти хотят остановить растущую угрозу со стороны радикального исламизма. В стране существует более 2600 мусульманских мест поклонения, под подозрение попали 76 мечетей.

Следователи будут проверять биографии священнослужителей, искать источники финансирования мечетей, а также проконтролируют работу школ по изучению Корана. Если подозрения в призывах к радикализму подтвердятся, то такой молитвенный дом закроют. Немедленная проверка начинается в 18 мечетях.

Эти меры последовали в ответ на теракты, произошедшие во Франции осенью. Напомним, 29 октября в Ницце злоумышленник с ножом напал на прихожан церкви, три человека погибли. 16 октября в пригороде Парижа мигрант с чеченскими корнями обезглавил французского учителя за то, что тот показал детям карикатуру на Мухаммеда.

Между тем представители мусульман заявляют, что в большинстве мечетей во Франции просто молятся и не нарушают никаких законов.

[Наджат Бенали, генсекретарь мусульманских ассоциаций в Париже]:

«Часто в заголовки газет попадают те, кто скатился по наклонной, но таких меньшинство».

Французские власти также выслали из страны более 60 иностранцев, которых подозревают в радикализме. Ещё примерно 50 человек задержаны и ожидают депортации.

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