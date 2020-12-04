Во Франции проверяют мечети, в которых, возможно, призывают к радикализму
Во Франции началась проверка мечетей, деятельность которых может быть направлена на антигосударственную пропаганду. Так власти хотят..
Дата загрузки: 2020-12-04
Во Франции началась проверка мечетей, деятельность которых может быть направлена на антигосударственную пропаганду. Так власти хотят остановить растущую угрозу со стороны радикального исламизма. В стране существует более 2600 мусульманских мест поклонения, под подозрение попали 76 мечетей.
Следователи будут проверять биографии священнослужителей, искать источники финансирования мечетей, а также проконтролируют работу школ по изучению Корана. Если подозрения в призывах к радикализму подтвердятся, то такой молитвенный дом закроют. Немедленная проверка начинается в 18 мечетях.
Эти меры последовали в ответ на теракты, произошедшие во Франции осенью. Напомним, 29 октября в Ницце злоумышленник с ножом напал на прихожан церкви, три человека погибли. 16 октября в пригороде Парижа мигрант с чеченскими корнями обезглавил французского учителя за то, что тот показал детям карикатуру на Мухаммеда.
Между тем представители мусульман заявляют, что в большинстве мечетей во Франции просто молятся и не нарушают никаких законов.
[Наджат Бенали, генсекретарь мусульманских ассоциаций в Париже]:
«Часто в заголовки газет попадают те, кто скатился по наклонной, но таких меньшинство».
Французские власти также выслали из страны более 60 иностранцев, которых подозревают в радикализме. Ещё примерно 50 человек задержаны и ожидают депортации.
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