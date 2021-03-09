Французы боятся британской вакцины AstraZeneca, несмотря на уверения учёных

60-летняя жительница Парижа Надин восстанавливается после рака груди. Поскольку она входит в группу риска, то хотела..

[Надин Рожер, медицинский работник]:«Меня пугает наличие большого количества побочных эффектов. Есть 60% вероятности, что побочные эффекты будут, включая температуру до 39 градусов. Когда живёшь одна, это пугает. Также неясно, насколько она эффективна против штаммов».

60-летняя жительница Парижа Надин восстанавливается после рака груди. Поскольку она входит в группу риска, то хотела как можно скорее сделать прививку от COVID. Однако потом, когда её предложили препарат британской компании AstraZeneca, она засомневалась.

Согласно данным Министерства здравоохранения Франции, в стране используют только 24% доз вакцины AstraZeneca из имеющихся в наличии. Для сравнения, для вакцины Pfizer/BioNTech этот показатель составляет 82%, а для Moderna – 37%.

[Надин Рожер, медицинский работник]:

«Вакцина AstraZeneca подразумевает две дозы с перерывом в три месяца. Три месяца – это очень долго, особенно после года, проведённого взаперти. То есть пока нет информации об эффективности вакцины против штаммов. Кроме того, я хочу иметь возможность путешествовать и хорошо проводить время».

Несмотря на много исследований, которые показывают, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна, многие французы ей не доверяют.

[Жан-Люк Лемари, терапевт]:«Всегда есть сомнения, некоторых пациентов приходится убеждать. Если правительство и СМИ нас не будут поддерживать, мы будем тратить на это много времени и энергии. Пациенты доверяют нам, но только до определённой степени».

Первоначально дозы AstraZenaca должны были доставить в больницы и центры вакцинации для медицинских работников и врачей общей практики, а также людей в возрасте от 50 до 64 лет с уже существующими заболеваниями. Однако впоследствии больницы заказали менее половины необходимых доз.

Впрочем, есть те, кто не боится побочных эффектов.

[Анаис Мармол Паласио, студентка]:«Я переболела COVID, второй раз не хочу. Мне 18 лет, и мне пришлось лежать в реанимации. Если я заболею второй раз, не знаю, что может случиться. Я предпочитаю перенести температуру от вакцины, чем снова подключаться к аппарату ИВЛ».

Глава AstraZeneca во Франции отмечает, что препарат на 80% предотвращает тяжёлую форму COVID, а также госпитализации.

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