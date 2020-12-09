Гора Эверест оказалась выше, чем мы думали

Гора Эверест выше, чем считалось ранее. Об этом заявили представители Китая и Непала – стран, которые..

Гора Эверест выше, чем считалось ранее. Об этом заявили представители Китая и Непала – стран, которые делят пик на своих территориях. Таким образом они разрешили многолетний спор вокруг высоты Джомолунгмы. Ранее цифры Катманду и Непала немного отличались. Теперь же в ходе двух отдельных экспедиций выяснили, что гора возвышается на 8 848 метров 86 сантиметров.

До этого Непал сам не измерял Эверест. Но он основывался на оценке Индии, которая в 1954 году объявила, что высота горы – 8 848 метров.

Китай же в 2005 году заключил, что Джомолунгма возвышается на 8 844 метра.

При этом в 2015 году некоторые альпинисты предполагали, что землетрясение силой 7,8 балла, из-за которого погибло около 9000 непальцев, могло сказаться на высоте Эвереста.

Как выяснилось, этого не произошло.

[Ашиш Гурунг, альпинист]:

«Нам нужно относиться с уважением к любому прибавлению. Увеличение высоты – это источник большой гордости для Непала и непальцев. Это большое дело». [Тсеринг Панде Бхоте, альпинист]:

«В мире наши горы известны как молодые горы. Мы очень гордимся тем, что высоту увеличили».

Помимо Эвереста, в Непале находится ещё семь из 14 высочайших пиков планеты. Свою команду измерителей страна отправила в мае прошлого года. Китай измерил Эверест весной этого года, когда гора была закрыта с обеих сторон границы для альпинистов из-за пандемии коронавируса.

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