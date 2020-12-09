Гора Эверест оказалась выше, чем мы думали
Гора Эверест выше, чем считалось ранее. Об этом заявили представители Китая и Непала – стран, которые..
Дата загрузки: 2020-12-09
До этого Непал сам не измерял Эверест. Но он основывался на оценке Индии, которая в 1954 году объявила, что высота горы – 8 848 метров.
Китай же в 2005 году заключил, что Джомолунгма возвышается на 8 844 метра.
При этом в 2015 году некоторые альпинисты предполагали, что землетрясение силой 7,8 балла, из-за которого погибло около 9000 непальцев, могло сказаться на высоте Эвереста.
Как выяснилось, этого не произошло.
[Ашиш Гурунг, альпинист]:
«Нам нужно относиться с уважением к любому прибавлению. Увеличение высоты – это источник большой гордости для Непала и непальцев. Это большое дело».
[Тсеринг Панде Бхоте, альпинист]:
«В мире наши горы известны как молодые горы. Мы очень гордимся тем, что высоту увеличили».
Помимо Эвереста, в Непале находится ещё семь из 14 высочайших пиков планеты. Свою команду измерителей страна отправила в мае прошлого года. Китай измерил Эверест весной этого года, когда гора была закрыта с обеих сторон границы для альпинистов из-за пандемии коронавируса.
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