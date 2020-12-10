Крокодил с шиной на шее вновь вышел к людям

В Индонезии снова увидели крокодила, которого уже «похоронили». Рептилия имеет нерадостную отличительную особенность – у неё..

В Индонезии снова увидели крокодила, которого уже «похоронили». Рептилия имеет нерадостную отличительную особенность – у неё на шее мотоциклетная покрышка.

Этот крокодил наделал немало шума на острове Сулавеси около четырёх лет назад. Тогда в таком виде его увидели впервые. Вероятно, в покрышку он угодил случайно в воде.

[Рангга Вахюди, местный житель]:

«Ещё в начале этого года мы часто видели его, а потом он исчез. Мы думали, что он умер. А, оказывается, до сих пор жив и ещё больше вырос. И шина всё ещё на нём».

То, что ранее казалось забавным ошейником, теперь – угроза жизни.

Местные жители не раз пытались избавить животное от мучений и снять покрышку. Природоохранные власти даже объявляли награду за спасение крокодила. Главное – вывести рептилию на землю. Но приманка в виде кур не сработала. А снотворным воспользоваться не решаются, поскольку рептилия может залечь глубоко на дно ещё до того, как подействует транквилизатор.

Между тем, это сиамский крокодил – вымирающий вид, занесённый в Красную книгу. Водится в Юго-Восточной Азии. В мире их осталось всего около пяти тысяч.

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