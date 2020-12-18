Кенгуру способны общаться с людьми так же, как и собаки

Кенгуру могут научиться общаться с людьми так же, как и собаки. Исследователи провели эксперимент, в котором..

Кенгуру могут научиться общаться с людьми так же, как и собаки. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали одиннадцать животных.

Им приносили закрытый пластиковый контейнер с едой. Когда кенгуру не могли его открыть, то взглядом просили помощи у человека. Так поступили десять животных.

[Алан Макэллиготт, сотрудник Городского университета Гонконга]:

«К нашему великому удивлению, они пристально смотрели то на человека, то на контейнер. Так обычно делают домашние животные».

В эксперименте участвовали кенгуру, живущие в неволе.

[Алан Макэллиготт, сотрудник Городского университета Гонконга]:

«Они ручные, их держат в парках дикой природы в Австралии, поэтому они привыкли к людям. Но, скорее всего, такое исследование не проведёшь с дикими кенгуру, потому что они испугаются и убегут».

Исследователи полагают, что и другие дикие животные способны научиться общаться с людьми.

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