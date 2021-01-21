«Мы ещё не дошли до пика»: британские врачи говорят о новой волне COVID

«Никогда не видела подобного за 33 года своей работы», «не думаю, что мы дошли до пика»..

«Никогда не видела подобного за 33 года своей работы», «не думаю, что мы дошли до пика» и «это физически и эмоционально выматывает». Вот некоторые из мыслей медработников в одной из британских больниц в городе Дерби.

Они говорят о ситуации с пандемией коронавируса.

[Келли Кларк, медсестра в реанимации]:

«У нас есть сотрудники, которые абсолютно истощены и в стрессовом состоянии. Многие сотрудники страдают от психического напряжения. Медсёстры приходят и работают очень усердно, многие из них работают дополнительные смены. Все устали».

20 января премьер-министр Борис Джонсон объявил о рекордном уровне смертности от COVID-19 в стране. По его словам, в ближайшие недели этот мрачный показатель будет только расти, учитывая, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса.

[Пол Робинсон, пациент]:

«У меня была ужасная ночь, и сегодня утром я написал жене, что не уверен, что выживу. Мы только что купили новое красивое бунгало и собирались в него переехать, это было нашей мечтой. И я, возможно, этого не увижу».

Смертность от COVID в Великобритании – самая высокая среди стран Европы. Умерло уже более 93 тысяч человек. Заболело более 3,5 миллионов человек.

При этом здесь продолжается массовая вакцинация. Прививки сделали самому большому числу людей в мире.

Экономика страны в первую половину 2020 года сократилась больше, чем в других развитых государствах. Как ожидается, в ближайшие месяцы власти начнут ослаблять ограничения.

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