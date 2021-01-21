«Мы ещё не дошли до пика»: британские врачи говорят о новой волне COVID
«Никогда не видела подобного за 33 года своей работы», «не думаю, что мы дошли до пика»..
Дата загрузки: 2021-01-21
Они говорят о ситуации с пандемией коронавируса.
[Келли Кларк, медсестра в реанимации]:
«У нас есть сотрудники, которые абсолютно истощены и в стрессовом состоянии. Многие сотрудники страдают от психического напряжения. Медсёстры приходят и работают очень усердно, многие из них работают дополнительные смены. Все устали».
20 января премьер-министр Борис Джонсон объявил о рекордном уровне смертности от COVID-19 в стране. По его словам, в ближайшие недели этот мрачный показатель будет только расти, учитывая, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса.
[Пол Робинсон, пациент]:
«У меня была ужасная ночь, и сегодня утром я написал жене, что не уверен, что выживу. Мы только что купили новое красивое бунгало и собирались в него переехать, это было нашей мечтой. И я, возможно, этого не увижу».
Смертность от COVID в Великобритании – самая высокая среди стран Европы. Умерло уже более 93 тысяч человек. Заболело более 3,5 миллионов человек.
При этом здесь продолжается массовая вакцинация. Прививки сделали самому большому числу людей в мире.
Экономика страны в первую половину 2020 года сократилась больше, чем в других развитых государствах. Как ожидается, в ближайшие месяцы власти начнут ослаблять ограничения.
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