Редкие гости: в Крым на зимовку прилетела стая фламинго

Стая розовых фламинго прилетела на зимовку в Крым. Птицы обосновались на озере в северо-западной части полуострова...

[Владимир Кучеренко, биолог]:

«Объяснить, почему птицы полетели не туда, а сюда, достаточно сложно. Как правило, такие отклонения от миграционного маршрута вызваны какими-то климатическими смещениями, какими-то изменениями».

Стая розовых фламинго прилетела на зимовку в Крым. Птицы обосновались на озере в северо-западной части полуострова. Раньше в этой местности их не видели. Обычно эти пернатые залетают в Крым во время миграции.

Фламинго – пугливые птицы, близко подпускать людей не любят.

[Владимир Кучеренко, биолог]:

«Большинство птиц, в том числе и фламинго, воспринимают человека как хищника, потенциально способного их уничтожить, убить. Поэтому они распознают в человеке определённую угрозу».

В России фламинго считается редкой птицей и занесён в Красную Книгу. Специалисты полагают, что когда-нибудь эти пернатые поселятся на Крымском полуострове и станут местным видом.

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