Редкие гости: в Крым на зимовку прилетела стая фламинго
Стая розовых фламинго прилетела на зимовку в Крым. Птицы обосновались на озере в северо-западной части полуострова...
Дата загрузки: 2020-12-14
[Владимир Кучеренко, биолог]:
«Объяснить, почему птицы полетели не туда, а сюда, достаточно сложно. Как правило, такие отклонения от миграционного маршрута вызваны какими-то климатическими смещениями, какими-то изменениями».
Фламинго – пугливые птицы, близко подпускать людей не любят.
[Владимир Кучеренко, биолог]:
«Большинство птиц, в том числе и фламинго, воспринимают человека как хищника, потенциально способного их уничтожить, убить. Поэтому они распознают в человеке определённую угрозу».
В России фламинго считается редкой птицей и занесён в Красную Книгу. Специалисты полагают, что когда-нибудь эти пернатые поселятся на Крымском полуострове и станут местным видом.
Короткая ссылка на эту страницу: