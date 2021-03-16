В Индии растёт число заражённых коронавирусом, власти ужесточают карантин

В ряде регионов Индии ужесточают карантинные меры из-за роста числа заражённых коронавирусом. В городе Нагпур в..

В ряде регионов Индии ужесточают карантинные меры из-за роста числа заражённых коронавирусом.

В городе Нагпур в штате Махараштра на неделю ввели локдаун. Людям запрещено выходить из дома без веских причин. На улицах можно увидеть много полицейских.

[Аметиш Кумар, комиссар полиции Нагпура]:

«Мы открыли посты проверок по всему городу. Мы также патрулируем улицы и наказываем людей, которые находятся не дома без уважительной причины».

В стране также продолжается вакцинация населения. Чтобы сделать прививку, приходится стоять в очередях.

[житель Нагпура]:

«Для пожилых это очень трудно – в очереди даже негде посидеть, выпить воды и прочее. Я стою здесь уже полчаса, и моя очередь так и не подошла».

А это город Индор в штате Мадхья-Прадеш. Здесь снова стали штрафовать за нахождение на улице без маски.

[Мохаммад Харун, сотрудник мэрии Индора]:

«С каждым днём люди всё больше расслабляются, поэтому и случаев заражения коронавирусом всё больше. Чтобы побудить людей правильно себя вести при COVID-19, мы возобновили систему штрафов за не ношение маски на улице. Штраф составляет 50 рупий».

Местная администрация также собирается ввести ночной комендантский час в Индоре и Бхопале – двух крупнейших городах штата.

[жительница Бхопала]:

«Думаю, ночной комендантский час – это правильно, потому что люди стали слишком беззаботными. Им кажется, что если появилась вакцина, то вирус ушёл».

И для контраста, это финансовая столица Индии – Мумбаи. Здесь карантин пока не ужесточали. На местном рынке – толпа народу. Норм соцдистанцирования никто не соблюдает.

За день Индия сообщила более чем о 26 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. В целом за всё время пандемии здесь выявили более 11 миллионов 385 тысяч заражённых. Более 158 тысяч человек скончались. Вакцинировали от COVID-19 уже 30 миллионов индийцев.

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