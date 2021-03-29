Сделанную из отходов пластиковую лодку спустили для плавания на озеро Виктория

После двух лет на суше лодка «Флипфлопи» готова к очередному плаванию. Её создатели говорят, что это..

После двух лет на суше лодка «Флипфлопи» готова к очередному плаванию. Её создатели говорят, что это единственное в мире плавсредство, полностью сделанное из перерабатываемых пластиковых отходов.

В течение месяцев её чистили и обновляли. Теперь она спущена на самое большое озеро Африки – Виктория.

Создатели судна говорят, что хотят привлечь внимание людей к загрязнению водоёмов на планете.

[Али Сканда Абдала, создатель лодки]:

«Мы решили построить лодку, поскольку видим, что в океаны попадает очень много пластика».

При этом само озеро Виктория страдает не только от чрезмерного вылова рыбы. Его воды загрязняют промышленные и бытовые отходы, включая пластик и химикаты, а также сточные воды и удобрения с ферм.

[Али Сканда Абдала, создатель лодки]:

«Пойдите на рынок и посмотрите на упаковку всей еды. Она вся пластиковая, вся! Пластик нужно использовать только для импорта товаров, но не каждодневных покупок. В противном случае мы уничтожим нашу прекрасную планету».

«Флипфлопи» пройдёт по периметру озера Виктория за три недели. То есть экипаж побывает в Кении, Уганде, Танзании и опять вернётся в Кению. При этом он будет всё время находиться на борту.

[Виктор Омонди, местный житель]:

«Они построили лодку, подобной которой мы ещё не видели. Из пластика оказывается можно сделать такие красивые вещи».

Экипаж не просто будет рассказывать о защите рек и океанов. Он также будет призывать правительства африканских стран ввести более строгие нормы в отношении неперерабатываемого пластика.

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