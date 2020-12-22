Компания по организации велотуров стала службой доставки

Когда в марте на Испанию обрушился коронавирус, Ариадна Сьерра поняла, что для её компании по организации..

Когда в марте на Испанию обрушился коронавирус, Ариадна Сьерра поняла, что для её компании по организации велоэкскурсий наступают сложные времена. Свою фирму она организовала 10 лет назад для иностранных студентов. В ней работает шесть женщин.

Теперь все они переключились на доставку товаров по Барселоне. Благо, во время пандемии объёмы онлайн-торговли выросли в разы.

[Мари Дуфулёр, соосновательница Les Mercedes]:

«Никто не предполагал, что мы сделаем это так быстро. Мы заканчиваем очень сложный для нас год, катастрофический 2020 год, с деньгами на банковском счёте, с проектом, у которого не было финансирования, но которому мы себя посвятили».

При этом компания призывает бойкотировать крупных онлайн-ритейлеров и покупать товары у местных продавцов.

[Ариадна Сьерра, соосновательница Les Mercedes]:

«Магазины и бары – это культура нашей местности. Мы хотим объединить наши усилия, чтобы они удержались на плаву и адаптировались к изменениям. Очевидно, что времена меняются, COVID заставляет нас перестраиваться, создавать новые альтернативы, расти экономически».

Клиенты благодарны компании, особенно те, кто не мог пользоваться крупными службами доставки.

[Кончи Авила, клиентка Les Mercedes]:

«У них уникальный проект, экологичный, с велосипедами. Это доставка от двери к двери. Мы, продавцы подарков, не можем использовать что-то другое, поскольку наши товары очень деликатные. Велосипеды нам подходят».

Теперь среди клиентов компании около 50 постоянных. Это в основном продуктовые магазины, а также винные и цветочные лавки.

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