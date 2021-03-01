При раскопках в Помпеях нашли церемониальную колесницу

Недалеко от Помпеев итальянские археологи раскопали большую колесницу, которую использовали во время праздников и парадов. Она..

Недалеко от Помпеев итальянские археологи раскопали большую колесницу, которую использовали во время праздников и парадов. Она состоит из железных, бронзовых и оловянных деталей и отлично сохранилась.

Колесница богато украшена, а внутри остались следы от подушек, а также верёвок, которыми привязывали венки.

Церемониальный транспорт нашли возле конюшен древней виллы в Чивите Джулиане, примерно в 700 метрах от Помпеев. Учёные называют находку уникальной, поскольку она первая в своём роде.

Раньше при раскопках Помпеев археологам встречались четырёхколёсные повозки, но все они служили для работы или обычной перевозки людей.

Помпеи погибли в 79 году нашей эры во время извержения Везувия. Город утонул под многометровой толщей пепла, благодаря чему строения и различные предметы сохранились такими, какими были до извержения.

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