Реставратор переехал из Греции в Турцию, чтобы спасать фрески христианских церквей

Греческий реставратор Венизелос Гаврилакис использует увеличительные стёкла, ватные палочки и деликатный подход, чтобы восстанавливать древние фрески и иконы в церквях Стамбула. 44-летний мастер переехал в страну восемь лет назад. С тех пор он и его коллеги поработали над десятками артефактов в 25 греческих православных церквях.

Сейчас Венизелос трудится над творением под названием Преображение Господне. Говорит, что работа заняла больше времени, чем обычно, из-за пандемии.

[Венизелос Гаврилакис, реставратор из Греции]:

«Да, этот период непростой, но он тоже закончится. С другой стороны, нашу работу над этими драгоценными и бессмертными артефактами люди смогут увидеть всегда, смогут зарядиться от неё вдохновением и силой. Они также вспомнят о безграничных возможностях человека, который создаёт такие удивительные вещи».

В Турции растут опасения по поводу сохранения артефактов христианской византийской и мусульманской османской эпох. Такие предметы истории часто не реставрируют, либо отдают в руки неквалифицированных мастеров.

Гаврилакис же даёт пожизненную гарантию на свою работу. Он также говорит, что своим проектом хочет призвать всех людей к единению.

[Венизелос Гаврилакис, реставратор из Греции]:

«Думаю, призыв церкви к людям объединяться в эти непростые времена пандемии был услышан. Мы все должны держать духовную связь, должны помогать друг другу и делать что-то во благо общества».

В прошлом году Турция решила превратить в мечети знаменитый Собор Святой Софии и Церковь Христа Спасителя в Полях – ещё одну достопримечательность византийского зодчества. Это вызвало критику со стороны экспертов, церковных лидеров и западных стран. Они выразили обеспокоенность, что преобразование может привести к повреждению фресок и других артефактов.

Гаврилакис обучался в Италии и Греции, где работал более чем в 40 церквях. В Стамбуле самое старое изображение, которое он и его команда восстановили, – это фаюмский портрет II-III веков до нашей эры.

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