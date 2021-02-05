Чили грозит гуманитарный кризис из-за наплыва мигрантов

В Чили из-за наплыва мигрантов опасаются, что начнётся гуманитарный кризис. Местные СМИ сообщают, что сотни людей..

В Чили из-за наплыва мигрантов опасаются, что начнётся гуманитарный кризис. Местные СМИ сообщают, что сотни людей прибывают из соседней Боливии. Они идут пешком через труднопроходимые районы, чтобы миновать контрольно-пропускные пункты. Большинство мигрантов – из Венесуэлы.

Так, один венесуэльский мигрант умер по дороге из-за недостатка кислорода. Подозревают, что у него мог быть коронавирус. При этом много людей пытались сделать ему искусственное дыхание рот в рот.

[Эрика Барриос, невестка умершего мигранта из Венесуэлы]:

«Я не верю. Я была с ним, всё было хорошо, мы перешли границу. А потом он вдруг упал и умер».

Также в труднопроходимой местности недавно скончался мигрант из Колумбии.

Местное население жалуется, что люди вторгаются к ним в дома.

[Хавьер Гарсия, мэр посёлка Кольчане]:

«Теперь мигранты посягают на собственность индейцев аймара и в Чили, и в Боливии. Они заходят в их дома в поисках еды и одежды». [местная жительница]:

«Печальное зрелище, и люди продолжают прибывать. Мы не знаем, что с этим делать. Я заперлась дома, что ещё здесь сделаешь».

Сами мигранты говорят, что у них нет выбора, кроме как бежать из собственной страны.

[мигрантка]:

«Я не могу жить в Венесуэле из-за обстановки там. Там на самом деле невозможно жить. Как бы это сказать… Зарабатываешь 2 доллара 70 центов в месяц…» [мигрантка]:

«Я пожертвовала многим, но добралась сюда. Я бежала, шла пешком».

Власти Чили пытаются предотвратить незаконный переход границы с Боливией, однако в горных районах сделать это трудно.

По данным ООН, за последние годы из Венесуэлы бежало более 4 миллионов человек. И процветающее Чили становится всё более привлекательным конечным пунктом для тех, кто ищет лучшей жизни.

Короткая ссылка на эту страницу: