Оргкомитет Олимпиады в Токио продлил контракты со всеми спонсорами

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года объявили, что продлили контракты со всеми спонсорами из числа..

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года объявили, что продлили контракты со всеми спонсорами из числа японских компаний. Среди них Toyota, Panasonic и Japan Airlines. Текущие договоры истекали 31 декабря.

[Ёсихиро Мори, глава Оргкомитета Игр в Токио]:

«Сегодня я хотел бы сообщить вам, что мы достигли соглашения со всеми местными спонсорами, которые поддерживали Игры в Токио в 2020 год. 68 компаний продлят свои контракты на 2021 год».

Олимпиада должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020. Из-за пандемии Игры решили перенести на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название сохранится – «Токио-2020».

Как ожидается, бюджет игр из-за переноса и мероприятий по противостоянию эпидемии вырастет почти на три миллиарда долларов и составит 15 миллиардов 900 миллионов.

[Ёсихиро Мори, глава Оргкомитета Игр в Токио]:

«Я бы также хотел отметить, что мы ожидаем от местных спонсоров дополнительных средств на сумму более 212 миллионов долларов».

Оргкомитет также выступил за упрощение формата проведения Игр.

[Тосиро Муто, глава «Токио-2020»]:

«Сейчас мы будем решать, какая будет заполняемость спортивных объектов следующей весной – максимальная или нет».

Это первая в истории Олимпиада, которая из-за чрезвычайной ситуации была перенесена, а не отменена.

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