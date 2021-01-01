В Южной Австралии волонтёры восстанавливают экосистему водно-болотных угодий

Эти обширные водно-болотные угодья раскинулись к югу от Аделаиды в Южной Австралии. Они играют важную для..

Эти обширные водно-болотные угодья раскинулись к югу от Аделаиды в Южной Австралии. Они играют важную для региона экологическую и культурную роль. Местные волонтёры стараются восстановить и сохранить экосистему, пострадавшую из-за деятельности человека.

[Аллан Самнер, руководитель проекта Kaurna]:

«Когда сообщество решительно поддерживает сохранение природы в её естественном состоянии – думаю, это здорово».

Волонтёры омолаживают эти заповедные места, высаживая тысячи деревьев. Кроме того, специалисты заново селят здесь исчезнувших представителей фауны, например, некоторые виды бабочек. Они пропали в этих местах из-за использования пестицидов в сельском хозяйстве.

Также здесь успешно увеличивается популяция ржанок. В ней насчитывается уже 50 птиц.

[Джули Бургер, волонтёр]:

«Я по-настоящему забочусь о природе, изо всех сил стараюсь защитить растения, чтобы сохранить всё это для будущего».

Между тем водно-болотным угодьям в районе Алдинга Уошпул угрожают разрастающиеся города. Активисты требуют создать здесь заповедник.

Проект также важен для коренного народа каурна, который населяет эти места много сотен лет. Министр природы Южной Австралии признаёт экологическое и культурное значение этого места и говорит, что работает над его защитой.

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