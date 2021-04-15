ВОЗ призывает приостановить торговлю дикими животными на рынках
Всемирная организация здравоохранения призвала страны приостановить торговлю дикими животными на продовольственных рынках, поскольку, по мнению ВОЗ,..
Дата загрузки: 2021-04-15
[Фадела Чайб, пресс-секретарь ВОЗ]:
«Известно, что 70% всех патогенов происходят из животного мира. О некоторых мы знаем, о некоторых – нет. Поэтому в качестве экстренной меры нужно прекратить продажу живых диких животных на продовольственных рынках».
Эксперты сообщают, что диких животных содержат в клетках или загонах прямо на рынках. Там же часто их забивают и потрошат. Биологические жидкости, фекалии и другие отходы загрязняют окружающую среду. В результате патогены могут передаваться рыночным работникам и покупателям.
Представители ВОЗ напоминают, что это не первые подобные рекомендации. Раньше они неоднократно предупреждали о том, что торговля дикими животными и их мясом приводит к зоонозным заболеваниям. Это инфекционные и паразитарные болезни, перешедшие от какого-либо вида животного к человеку.
[Фадела Чайб, пресс-секретарь ВОЗ]:
«Важно знать, что большинство новых инфекционных заболеваний передаются от диких животных. А приостановка небезопасной торговли живыми млекопитающими, предназначенными для употребления в пищу, снизит вероятность распространения вируса в будущем».
По данным ВОЗ, большинство новых инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Ласса, Марбургская геморрагическая лихорадка и вирусная болезнь Нипах, передались людям от диких животных.
Также эксперты организации полагают, что вирус SARS-CoV-2 мог передаться от летучих мышей другому животному, а потом человеку.
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