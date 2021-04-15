ВОЗ призывает приостановить торговлю дикими животными на рынках

[Фадела Чайб, пресс-секретарь ВОЗ]:

«Известно, что 70% всех патогенов происходят из животного мира. О некоторых мы знаем, о некоторых – нет. Поэтому в качестве экстренной меры нужно прекратить продажу живых диких животных на продовольственных рынках».

Всемирная организация здравоохранения призвала страны приостановить торговлю дикими животными на продовольственных рынках, поскольку, по мнению ВОЗ, она угрожает здоровью людей. К этому призыву присоединились Всемирная организация по охране здоровья животных и Программа ООН по окружающей среде.

Эксперты сообщают, что диких животных содержат в клетках или загонах прямо на рынках. Там же часто их забивают и потрошат. Биологические жидкости, фекалии и другие отходы загрязняют окружающую среду. В результате патогены могут передаваться рыночным работникам и покупателям.

Представители ВОЗ напоминают, что это не первые подобные рекомендации. Раньше они неоднократно предупреждали о том, что торговля дикими животными и их мясом приводит к зоонозным заболеваниям. Это инфекционные и паразитарные болезни, перешедшие от какого-либо вида животного к человеку.

[Фадела Чайб, пресс-секретарь ВОЗ]:

«Важно знать, что большинство новых инфекционных заболеваний передаются от диких животных. А приостановка небезопасной торговли живыми млекопитающими, предназначенными для употребления в пищу, снизит вероятность распространения вируса в будущем».

По данным ВОЗ, большинство новых инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Ласса, Марбургская геморрагическая лихорадка и вирусная болезнь Нипах, передались людям от диких животных.

Также эксперты организации полагают, что вирус SARS-CoV-2 мог передаться от летучих мышей другому животному, а потом человеку.

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