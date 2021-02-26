В Германии процветает торговля щенками, ввезёнными нелегально

В Германии растёт торговля щенками и собаками, нелегально ввезёнными из Восточной Европы. Спустя год карантина люди..

В Германии растёт торговля щенками и собаками, нелегально ввезёнными из Восточной Европы. Спустя год карантина люди ощущают подавленность, сидя дома. Выходом становится домашний питомец.

При этом по данным Кинологического клуба Германии, ресурсов внутри страны не хватает.

[Удо Коперник, глава Кинологического клуба Германии]:

«Да, сейчас спрос на собак и особенно на щенков невозможно восполнить. Во время первого локдауна в 2020 году границы были закрыты. В итоге торговля собаками полностью прекратилась. А в Германии это огромный бизнес. Собак больше не везли из Румынии, Чехии и Словении. То есть спрос должны были удовлетворять приюты и заводчики. А они, конечно, не могли этого сделать».

Это кадры из нелегального приюта. В таких условиях часто содержат щенков и собак. Эксперты говорят, что людям нужно дважды подумать, прежде чем заводить питомца.

[Удо Коперник, глава Кинологического клуба Германии]:

«Со щенком нужно гулять каждые два часа. Кроме того, расходов очень много: налог на собаку, ветеринарные услуги, питание. Если животное поступило из ненадёжного источника, оно может быть больным. Возможно, придётся потратить очень много денег на ветеринара. Ещё возникает вопрос, что будет со всеми этими собаками, когда люди перестанут работать из дома?»

В приютах говорят, что на них часто ложится бремя по лечению и обеспечению карантина для нелегально ввезённых животных.

[Карстен Плюкер, менеджер собачьего приюта]:

«Появляется всё больше собак, ввезённых в Германию незаконно. Если их обнаруживают, они попадают в приюты. Проблема в том, что собаки остаются у нас на карантине примерно семь недель. Потом их нужно возвращать дилерам. И им стоит нам платить, поскольку при продаже они запросят ещё более высокую цену».

А цены действительно растут вместе со спросом. Так, стоимость щенков определённых пород выросла почти в три раза с 1000 до 3000 евро.

[Лиза Биландцик, владелица собаки]:

«Полагаю, что многие захотят вернуть собак, когда перестанут работать из дома. Многие не очень тщательно всё обдумывают. И это плохо».

Ветеринары призывают людей покупать собак только из надёжных источников. А также взвесить все плюсы и минусы такого ответственного решения.

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