Босниец перевоплотился в викинга из-за любви к скандинавским сагам
В одной боснийской деревне уже несколько лет витает дух Скандинавии. Произошло это благодаря мужчине, который полюбил..
Дата загрузки: 2021-01-08
В одной боснийской деревне уже несколько лет витает дух Скандинавии. Произошло это благодаря мужчине, который полюбил саги о викингах. Он решил превратить дом детства в жилище скандинавского воина и теперь мастерит там топоры и луки со стрелами.
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