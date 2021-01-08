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Босниец перевоплотился в викинга из-за любви к скандинавским сагам

Босниец перевоплотился в викинга из-за любви к скандинавским сагам

В одной боснийской деревне уже несколько лет витает дух Скандинавии. Произошло это благодаря мужчине, который полюбил..

Дата загрузки: 2021-01-08

В одной боснийской деревне уже несколько лет витает дух Скандинавии. Произошло это благодаря мужчине, который полюбил саги о викингах. Он решил превратить дом детства в жилище скандинавского воина и теперь мастерит там топоры и луки со стрелами.
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