Марсоход «Настойчивость» впервые извлёк кислород из атмосферы Марса

Марсоход «Настойчивость» впервые получил кислород из атмосферы «Красной планеты». Она на 96% состоит из углекислого газа..

Марсоход «Настойчивость» впервые получил кислород из атмосферы «Красной планеты». Она на 96% состоит из углекислого газа и не пригодна для дыхания.

На борту ровера находится научный прибор, с помощью которого удалось получить пять граммов кислорода. Одному человеку его хватит на десять минут. В НАСА назвали результат довольно скромным.

Однако эксперимент только начинается. Установка должна будет получать по 22 грамма кислорода в час в течение 50 солов – марсианских суток. В случае успеха учёные создадут прибор, который будет добывать кислород в промышленных масштабах. Его смогут использовать участники будущих марсианских экспедиций.

Планетоход «Настойчивость» сел на Марс два месяца назад. Он исследует кратер Езеро. На борту ровера размещены научные приборы, видеокамеры, микрофоны, а также – дрон вертолётного типа под названием «Изобретательность».

В рамках миссии планируется оценить жизнепригодность Марса, собрать камни и образцы почвы и провести тесты по извлечению кислорода из атмосферы. Также марсоход будет искать следы существования микробной жизни на планете в прошлом.

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