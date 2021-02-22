Со средиземноморских пляжей Израиля убирают остатки нефтепродуктов

Израиль по-прежнему пытается найти корабль, ответственный за разлив нефти у своего средиземноморского побережья. Для страны это..

Израиль по-прежнему пытается найти корабль, ответственный за разлив нефти у своего средиземноморского побережья. Для страны это стало одним из худших экологических бедствий. Правительство призвало людей воздержаться от посещения всех средиземноморских пляжей.

Тысячи волонтёров собрались в выходные, чтобы убирать липкие чёрные куски мазута с берегов. Помогают и военнослужащие.

Премьер-министр страны тоже принял участие в уборке. Он сказал, что хочет изменить существующие нормы судоходства в Средиземном море.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я только что говорил с министром энергетики Египта. Мы предложили, чтобы все корабли ходили на природном газе вместо топлива, которое всё загрязняет. Если договорятся несколько стран, то мы можем добиться таких изменений уже за несколько лет».

Разлив произошёл 11 февраля во время шторма. Чиновники сказали, что из-за непогоды было сложно увидеть приближающееся пятно и решить проблему, когда оно было ещё в море.

Как предполагается, утечка произошла с судна, которое проходило в 50 километрах от берега. Снимки со спутника и компьютерное моделирование помогли сузить поиски с 50 до девяти кораблей. При этом Министерство защиты окружающей среды уверено, что сможет найти виновников.

Если это произойдёт, то владельцам выдвинут официальные обвинения. Возможно, убытки компенсируют страховые компании. На это могут потребоваться десятки миллионов шекелей.

Короткая ссылка на эту страницу: