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Теотиуакан снова принимает гостей после нескольких месяцев закрытия

Теотиуакан снова принимает гостей после нескольких месяцев закрытия

Среди знаменитых пирамид и храмов Теотиуакана снова гуляют туристы. Исторический памятник был закрыт несколько месяцев из-за..

Дата загрузки: 2021-02-26

Среди знаменитых пирамид и храмов Теотиуакана снова гуляют туристы. Исторический памятник был закрыт несколько месяцев из-за ухудшившейся в Мексике ситуации с пандемией.

Путешественникам разрешено гулять по «Дороге Мёртвых» и осматривать главные площади и эспланады. При этом они должны носить маски и соблюдать дистанцию.

[турист из Колумбии]:
«Если при таком новом образе жизни все будут соблюдать эти меры, то постепенно откроются и другие общественные места».

Власти также позволили местным торговцам возобновить продажу сувениров на территории древнего города.

[Энрике Ольвера, торговец]:
«Можете себе представить год без работы? Я должен обеспечивать жену, но люди чувствуют себя неуверенно. Они боятся сюда приезжать или боятся покупать у нас товары. Думают, что так могут заразиться. Нам придётся ждать, когда обстановка улучшится и страх перед пандемией исчезнет».

Древний город принимает не более 3000 посетителей в день. При этом пирамиды Солнца, Луны и Пернатого змея, а также дворцы пока закрыты. Музеи тоже ещё не работают.
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