ООН: почти миллион человек голодает в охваченном конфликтом Мозамбике

Почти миллион человек голодает на севере Мозамбика. В провинции Кабу-Делгаду сотни тысяч жителей были вынуждены бежать..

Почти миллион человек голодает на севере Мозамбика. В провинции Кабу-Делгаду сотни тысяч жителей были вынуждены бежать от исламистов, которые ведут боевые действия против правительства с 2017 года.

Всемирная продовольственная программа ООН просит доноров о помощи.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«Всемирная продовольственная программа ООН призывает выделить 82 миллиона долларов США, чтобы принять меры на севере Мозамбика, где обостряется вооружённый конфликт и с каждым днём гуманитарные потребности увеличиваются».

К февралю в стране насчитывалось уже 690 тысяч человек, покинувших свои дома. После нападения на город Палма в конце марта были вынуждены бежать ещё 16 500 мирных жителей. Сейчас они находятся в других районах Кабу-Делгаду.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«После чудовищных нападений в городе Палма семьям и отдельным гражданам пришлось бросить всё, что у них было, и бежать в поисках безопасного места. Многие осели в соседних городах Муэда, Пемба и Монтепуэз, а также на небольших островах, разбросанных вдоль побережья Кабу-Делгаду, что обостряет и без того отчаянную ситуацию на севере Мозамбика». [Мануэль Фонтейн, директор экстренных программ ЮНИСЕФ]:

«В некоторых городах население удвоилось, в некоторых – утроилось, поэтому можно представить, как это трудно для жителей городов и деревень. Они сами бедны и имеют ненамного больше (беженцев)».

При этом, как сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН, ещё десятки тысяч человек, бежавших из Палмы, пока нигде не осели.

На прошлой неделе лидеры ЮАР, Зимбабве и Ботсваны встретились с правительством Мозамбика и обсудили меры реагирования на мятеж боевиков. Эти страны отправят в Мозамбик группу экспертов для оценки степени угрозы и того, как можно помочь.

Против правительства Мозамбика выступают террористические группировки «Ансар ал-Сунна» и «Исламское государство», запрещённые в РФ и других странах.

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