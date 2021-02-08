Дания построит искусственный остров для распределения энергии с ветряных ферм

Дания согласилась построить остров в Северном море. На нём будут собирать электроэнергию, выработанную на ветряных фермах...

Дания согласилась построить остров в Северном море. На нём будут собирать электроэнергию, выработанную на ветряных фермах. Затем всё электричество будут распределять по всей Европе.

Изначальная мощность станции составит 3 гигаватта. Этого хватит для трёх миллионов домов. Впоследствии там будут вырабатывать до 10 гигаватт электричества.

[Дан Йоргенсен, министр климата Дании]:«Обычно строят одну такую ферму, подключённую к суше. Здесь у нас будет несколько ветряных электростанций, поэтому мы сможем подключить к острову до нескольких сотен огромных ветряных турбин. Остров будет связан с разными странами или другими островами».

Стоимость строительства острова составит 34 миллиарда долларов. Он будет находиться в 80 километрах от западного побережья страны.

[Дан Йоргенсен, министр климата Дании]:«Цель для этого острова – 10 гигаватт электроэнергии. Этого хватит для 10 миллионов домохозяйств. А в Дании проживает менее шести миллионов человек, поэтому очевидно, что мы также хотим внести свой вклад в разработку зеленой стратегии для всей Европы».

В настоящее время Дания с помощью оффшорных ветряных ферм вырабатывает 1,7 гигаватта электроэнергии. После создания острова эта цифра возрастёт в семь раз.

Когда начнут строительство, пока неизвестно. Зато уже ясно, что остров будет под контролем правительства Дании.

Страна к 2030 году планирует сократить выбросы СО2 в атмосферу на 70% по сравнению с объёмами 1990 года. При этом датское правительство хочет полностью отказаться от шельфового бурения для добычи нефти и газа в Северном море.

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