Британский лорд – о принудительном изъятии органов в Китае: «Мы хотим, чтобы это прекратилось»

Лорд Филипп Хант – бывший министр здравоохранения Великобритании, а ныне – один из самых активных борцов против принудительного изъятия органов в Китае.

Недавно он представил поправку к закону о здравоохранении Великобритании. Она позволяет правительству требовать у граждан доказательств, что, если им пересаживают органы в других станах, они были изъяты с добровольного согласия донора. Поправку приняли в январе этого года.

«Это небольшой, но важный шаг и для Великобритании, и для остального мира, который чётко демонстрирует: использование насильственного пожертвования органов абсолютно недопустимо. Мы хотим, чтобы это прекратилось», – сказал лорд Хант в недавнем интервью телеканалу NTD.

В 2019 году организованный в Лондоне Трибунал по Китаю пришёл к выводу, что в Китае много лет и в больших масштабах продолжается санкционированное властями принудительное извлечение органов у узников совести. Оно продолжается и сегодня.

Лорд Хант говорит, что у него большие планы: «Теперь я буду стараться предотвратить туристические поездки ради органов. Мы знаем, что люди из Соединённого Королевства ездят в Китай, чтобы получить органы. И за это они платят огромные суммы. Я хочу, чтобы это было для британцев незаконным».

Кроме того, лорд Хант хочет запретить выставки пластинированных тел людей в Великобритании. Некоторые правозащитные организации считают, что это тела убитых китайских узников совести.

Ещё одна цель лорда Ханта – запретить британским компаниям предоставлять Китаю медицинское оборудование, хоть это и подразумевает определённые экономические риски.

«Если такая страна, как Соединённое Королевство, которое имеет влияние в мире, займёт такую позицию, я надеюсь, что это окажет большое влияние и на другие страны. Вот на что мы надеемся. Нам нужно поступить правильно», – говорит Хант.

Он также отмечает, что на Великобритании лежит ответственность принять какие-то меры.