Майк Пенс отказался отстранять Дональда Трампа с помощью 25-й поправки

Вице-президент Майк Пенс сказал, что отказывается задействовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить от должности..

Вице-президент Майк Пенс сказал, что отказывается задействовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить от должности Дональда Трампа. Он также отметил, что это был бы ужасный прецедент.

«Я не считаю, что такие действия были бы в интересах нашей страны или соответствовали бы нашей конституции».

25-ю поправку приняли в 1967 году. В ней говорится, что если вице-президент страны и большая часть Кабинета согласны, что президент не соответствует требованиям своей должности, то его могут отстранить от власти, а сам вице-президент займёт его должность.

Пенс написал: «Как вы прекрасно знаете, 25-ю поправку создали на случай недееспособности президента. Согласно нашей конституции, 25-ю поправку нельзя использовать для наказания или узурпации власти. Использование её таким образом было бы ужасным прецедентом».

Пенс также призвал каждого члена Конгресса избежать действий, которые и дальше способствовали бы расколу в стране и провоцировали недовольство.

7 января спикер нижней палаты Нэнси Пелоси сказала, что Конгресс может объявить второй импичмент Трампу, если Пенс не задействует 25-ю поправку для отстранения президента от должности. Это она объясняет тем, что заявления президента якобы стали причиной вторжения в Капитолий 6 января.

Трам в тот период в своих постах и видеообращениях неоднократно призывал своих сторонников к миру и осуждал насилие. При этом Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинили президента в провокации насилия.

Инцидент в Капитолии прервал важное заседание законодателей, на котором они подсчитывали голоса выборщиков от каждого штата за двух кандидатов. В ходе стычек с полицией внутри здания одну женщину застрелили, также позже от травм скончалось двое полицейских, десятки получили ранения.

Кто спровоцировал насилие, неизвестно. Люди, ворвавшиеся в Капитолий, выглядели как сторонники Трампа. Однако есть свидетельства, что провокации планировали члены организаций «Антифа» и Black Lives Matter.

Стоит отметить, что второй импичмент, скорее всего, постигнет участь первого. В Сенате большинство у республиканцев. При этом верхняя палата до 19 января не заседает. А на 20-е уже намечена инаугурация Джо Байдена.

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