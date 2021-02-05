Польские пожарные спасли 15 оленей, провалившихся под лёд
Пожарные из польского Щецина спасли тонущих в озере оленей. Животные попали в беду из-за браконьеров. Те..
Дата загрузки: 2021-02-05
[Томаш Кубяк, пожарный]:
«Животные были в стаде. Это усложнило операцию, но нам удалось, приложив огромные физические усилия, спасти 15 оленей».
Пожарным помогали местные охотники. По их словам, не менее 19 оленей утонули.
[Аркадиуш Борковский, охотник]:
«Мы хотим сообщить о подозрении в жестоком обращении с животными. Мы получили достоверную, подробную информацию о причастных к этому лицах. Эти браконьеры охотились за оленьими рогами».
Спасатели использовали плоскодонные лодки и сани, чтобы вытащить погибших животных. Это нужно было сделать, чтобы спасти озеро от загрязнения.
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