Польские пожарные спасли 15 оленей, провалившихся под лёд

Пожарные из польского Щецина спасли тонущих в озере оленей. Животные попали в беду из-за браконьеров. Те..

[Томаш Кубяк, пожарный]:

«Животные были в стаде. Это усложнило операцию, но нам удалось, приложив огромные физические усилия, спасти 15 оленей».

Пожарные из польского Щецина спасли тонущих в озере оленей. Животные попали в беду из-за браконьеров. Те загнали оленей на лёд, напугав их петардами. Лёд не выдержал.

Пожарным помогали местные охотники. По их словам, не менее 19 оленей утонули.

[Аркадиуш Борковский, охотник]:

«Мы хотим сообщить о подозрении в жестоком обращении с животными. Мы получили достоверную, подробную информацию о причастных к этому лицах. Эти браконьеры охотились за оленьими рогами».

Спасатели использовали плоскодонные лодки и сани, чтобы вытащить погибших животных. Это нужно было сделать, чтобы спасти озеро от загрязнения.

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