Телеканал NTD

Пожилые бодибордистки отметили 8 марта, катаясь на досках у побережья Калифорнии

Пожилые бодибордистки отметили 8 марта, катаясь на досках у побережья Калифорнии

Калифорнийские бодибордистки отметили 8 марта в Тихом океане. В этой компании собрались женщины в возрасте от..

Дата загрузки: 2021-03-09

Калифорнийские бодибордистки отметили 8 марта в Тихом океане. В этой компании собрались женщины в возрасте от 40 до 95 лет. Некоторые катаются вместе на бодибордах уже больше 20 лет.

[Криста, бодибордистка]:
«Восхитительно. Посмотрите на этих замечательных женщин. Никто не беспокоится о своих волосах и макияже или о том, сколько веса они набрали или потеряли. Они очень естественные. И это самое особенное».

Пожилые поклонницы бодиборда говорят, что уже давно вырастили детей, но не хотят бездельничать. Плавание позволяет занять время, дарит радость и укрепляет физическую силу.

[Патти, бодибордистка]:
«Это так волнующе. Нет ничего лучше, чем окунуться в воду, промокнуть, замёрзнуть, наслаждаться этим и стремительно плыть на больших волнах. Ничто не сравнится с этим».

Бодибординг отличается от сёрфинга размером доски и техникой катания. Бодиборд – примерно метр длиной, и на нём катаются лёжа, используя энергию прибрежных волн.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...