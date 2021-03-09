Пожилые бодибордистки отметили 8 марта, катаясь на досках у побережья Калифорнии

Калифорнийские бодибордистки отметили 8 марта в Тихом океане. В этой компании собрались женщины в возрасте от..

[Криста, бодибордистка]:

«Восхитительно. Посмотрите на этих замечательных женщин. Никто не беспокоится о своих волосах и макияже или о том, сколько веса они набрали или потеряли. Они очень естественные. И это самое особенное».

Калифорнийские бодибордистки отметили 8 марта в Тихом океане. В этой компании собрались женщины в возрасте от 40 до 95 лет. Некоторые катаются вместе на бодибордах уже больше 20 лет.

Пожилые поклонницы бодиборда говорят, что уже давно вырастили детей, но не хотят бездельничать. Плавание позволяет занять время, дарит радость и укрепляет физическую силу.

[Патти, бодибордистка]:

«Это так волнующе. Нет ничего лучше, чем окунуться в воду, промокнуть, замёрзнуть, наслаждаться этим и стремительно плыть на больших волнах. Ничто не сравнится с этим».

Бодибординг отличается от сёрфинга размером доски и техникой катания. Бодиборд – примерно метр длиной, и на нём катаются лёжа, используя энергию прибрежных волн.

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