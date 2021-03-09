Пожилые бодибордистки отметили 8 марта, катаясь на досках у побережья Калифорнии
Калифорнийские бодибордистки отметили 8 марта в Тихом океане. В этой компании собрались женщины в возрасте от..
Дата загрузки: 2021-03-09
[Криста, бодибордистка]:
«Восхитительно. Посмотрите на этих замечательных женщин. Никто не беспокоится о своих волосах и макияже или о том, сколько веса они набрали или потеряли. Они очень естественные. И это самое особенное».
Пожилые поклонницы бодиборда говорят, что уже давно вырастили детей, но не хотят бездельничать. Плавание позволяет занять время, дарит радость и укрепляет физическую силу.
[Патти, бодибордистка]:
«Это так волнующе. Нет ничего лучше, чем окунуться в воду, промокнуть, замёрзнуть, наслаждаться этим и стремительно плыть на больших волнах. Ничто не сравнится с этим».
Бодибординг отличается от сёрфинга размером доски и техникой катания. Бодиборд – примерно метр длиной, и на нём катаются лёжа, используя энергию прибрежных волн.
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