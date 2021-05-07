Кэтлин Каване из Дублина исполнилось 100 лет. Двое полицейских пришли поздравить бабушку.
Офицер полиции сыграл для Кэтлин на саксофоне возле её дома. Женщина вышла и станцевала под музыку. Как это было, смотрите видео.
Мировые новости » Истории из жизни » Ирландия: как 100-летняя бабушка танцует под саксофон
Кэтлин Каване из Дублина исполнилось 100 лет. Двое полицейских пришли поздравить бабушку.
Офицер полиции сыграл для Кэтлин на саксофоне возле её дома. Женщина вышла и станцевала под музыку. Как это было, смотрите видео.
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