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Ирландия: как 100-летняя бабушка танцует под саксофон

Ирландия: как 100-летняя бабушка танцует под саксофон
Ирландия: как 100-летняя бабушка танцует под саксофон

Кэтлин Каване из Дублина исполнилось 100 лет. Двое полицейских пришли поздравить бабушку.

Офицер полиции сыграл для Кэтлин на саксофоне возле её дома. Женщина вышла и станцевала под музыку. Как это было, смотрите видео.

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