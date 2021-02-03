День сурка: зима задержится ещё на шесть недель

В Пенсильвании торжественно разбудили знаменитого сурка Фила. Сначала, по традиции, его позвали по имени. Потом смотритель достал зверька из норы. После этого панксатонский Фил сделал своё ежегодное предсказание о предстоящей погоде. Его зачитал вице-президент клуба панксатонского сурка. [Том Данкел, вице-президент клуба панксатонского сурка]:«Это прекрасное утро. Я вижу это вместе со своими поклонниками, которые наблюдают за церемонией онлайн. Сейчас все вы в безопасности, но наша традиция «Дня сурка» должна сохраниться. Мы все оказались в ночной тьме, но теперь видим надежду и яркий утренний свет. Однако повернувшись, я заметил прекрасную тень. Зима продлится ещё шесть недель».

В США «День сурка» отмечают 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно наблюдать за сурком. Если зверёк выберется из норы и не испугается своей тени, то весна придёт рано. В противном случае зима будет господствовать ещё полтора месяца.

В пенсильванском городе Панксатони с XIX века предсказания делает сурок Фил. Местные жители утверждают, что это один и тот же зверёк. Его долгожительство объясняют тем, что сурку периодически дают эликсир, продлевающий жизнь. В этом году Фил сделал 135-й прогноз.

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