Опыт сибиряков: как многодетная семья пережила COVID
К середине января карантинные ограничения в России постепенно смягчаются. Тренд на снижение заболеваемости фиксирует Роспотребнадзор. Опыт..
Дата загрузки: 2021-02-06
К середине января карантинные ограничения в России постепенно смягчаются. Тренд на снижение заболеваемости фиксирует Роспотребнадзор. Опыт заболевания коронавирусом для многих был тяжёлым, но помог провести переоценку ценностей. В том числе это сделала семья иркутянки Татьяны с шестью детьми.
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