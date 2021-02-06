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Опыт сибиряков: как многодетная семья пережила COVID

Опыт сибиряков: как многодетная семья пережила COVID

К середине января карантинные ограничения в России постепенно смягчаются. Тренд на снижение заболеваемости фиксирует Роспотребнадзор. Опыт..

Дата загрузки: 2021-02-06

К середине января карантинные ограничения в России постепенно смягчаются. Тренд на снижение заболеваемости фиксирует Роспотребнадзор. Опыт заболевания коронавирусом для многих был тяжёлым, но помог провести переоценку ценностей. В том числе это сделала семья иркутянки Татьяны с шестью детьми.
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