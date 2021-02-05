В Гааге вынесли приговор бывшему солдату-ребёнку

Международный уголовный суд вынес обвинительный приговор бывшему угандийскому ребёнку-солдату, который стал командиром повстанческой группировки «Господня армия сопротивления» (ЛРА). Его признали виновным в десятках преступлений, включая изнасилования, сексуальное рабство, похищения детей, пытки и убийства, в том числе убийства младенцев.

В целом Доминика Онгвена судили по 70 пунктам обвинения. Виновным признали по 61 пункту.

[Бертрам Шмидт, судья МУС]:

«Доминик Онгвен был признан виновным вне всяких разумных сомнений в ряде совершённых преступлений во время четырёх нападений на лагеря беженцев Паюла, Одек, Лукуди и Абок, включая нападения на гражданское население, убийства, покушения на убийство, пытки, порабощение, посягательство на человеческое достоинство, разграбление, уничтожение собственности и преследования».

Приговор ему планируют вынести на слушаниях в середине апреля. Как предполагается, за все преступления ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Онгвена заставили стать бойцом ЛРА ещё в детстве. Суд пришёл к выводу, что в период с 2002 по 2005 годы он, командуя несколькими сотнями солдат, действовал добровольно, совершая многочисленные преступления.

[Бертрам Шмидт, судья МУС]:

«Он совершил преступления сексуального насилия в отношении семи женщин, имена и личные истории которых указаны в приговоре. Они были похищены и помещены в его семью, перенесли принудительный брак, пытки, изнасилование, сексуальное рабство, порабощение, принудительную беременность и унижение личного достоинства».

Суд также призвал страны мира обеспечить арест и перевод в Гаагу командира Онгвена, главы ЛРА Джозефа Кони, который скрывается от правосудия более 15 лет.

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