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Как повёл себя тюлень при встрече с дайвером

Как повёл себя тюлень при встрече с дайвером
Как повёл себя тюлень при встрече с дайвером

Британец Гарри Грейсон во время дайвинга в районе островов Силли встретился с двумя тюленями. Хотя прошло уже шесть лет, мужчина помнит эту встречу до сих пор.


Один тюлень подплыл к Гарри, и они оказались нос к носу. Тюлень был очень дружелюбным, и Гарри почесал ему живот.

 

Мужчина вспоминает, что это было похоже на то, что нравится его кошке и собаке. И хотя тюлень – дикое животное, которое обитает в океане, оно стремилось взаимодействовать.

«Я опытный дайвер, но никогда не встречался с подобным», – добавил Гарри. Встреча длилась минут пять. Смотрите видео.

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