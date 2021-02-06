Как повёл себя тюлень при встрече с дайвером

Британец Гарри Грейсон во время дайвинга в районе островов Силли встретился с двумя тюленями. Хотя прошло уже шесть лет, мужчина помнит эту встречу до сих пор.



Один тюлень подплыл к Гарри, и они оказались нос к носу. Тюлень был очень дружелюбным, и Гарри почесал ему живот.

Мужчина вспоминает, что это было похоже на то, что нравится его кошке и собаке. И хотя тюлень – дикое животное, которое обитает в океане, оно стремилось взаимодействовать.

«Я опытный дайвер, но никогда не встречался с подобным», – добавил Гарри. Встреча длилась минут пять. Смотрите видео.

