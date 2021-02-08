Европейцы бегут от локдаунов в Дубай

Некоторые европейцы этой зимой продлили своё пребывание в Дубае, чтобы избежать строгих карантинных правил дома. Здесь..

Некоторые европейцы этой зимой продлили своё пребывание в Дубае, чтобы избежать строгих карантинных правил дома. Здесь они могут работать, учиться, ходить в рестораны и расслабляться у бассейнов.

Британец Зейн Скотленд, в прошлом профессиональный гольфист, теперь работает тренером. В Дубай приехал с семьёй на недельный отдых. Но потом решил остаться до тех пор, пока на родине не ослабят ограничения.

Его ребёнок учится онлайн. А сам Зейн не чувствует недостатка в работе, поскольку здесь очень много курсов, где тренируются профессиональные гольфисты.

[Зейн Скотленд, тренер по гольфу]:

«Я бы сказал, что никто не возвращается домой. Все решили остаться подольше. Здесь можно многое сделать, здесь работать намного свободнее. Те, кто может позволить себе быть здесь, продлили пребывание».

Дубай – одно из немногих направлений, которое с июля открылось для международных путешественников. Однако здесь также ужесточили некоторые правила из-за резкого скачка числа заболевших коронавирусом по всем Объединённым Арабским Эмиратам.

Помимо обязательного ношения маски в общественных местах и социального дистанцирования, здесь ограничено число посетителей ресторанов, а развлекательные мероприятия пока под запретом.

Скотленд говорит, что относится с осторожностью к тому, что публикует в соцсетях, чтобы не вызвать у людей зависть или осуждение.

[Зейн Скотленд, тренер по гольфу]:

«Я пишу о той работе, которую делаю. Нужно всё обдумывать, поскольку некоторые люди действительно в сложных ситуациях. Но критики в свой адрес я не слышал. Думаю, это потому, что я с уважением отношусь к другим и делаю то, что обычно делаю в это время года».

Для итальянского венчурного инвестора Паоло Пио, который обычно живёт в Лондоне, Дубай тоже стал идеальной альтернативой.

[Паоло Пио, венчурный инвестор]:

«Если бы я всё это время жил в своей квартире в Лондоне и не видел бы никого, то, наверное, сошёл бы с ума. Так я могу быть более продуктивным. Я выбрал место, где могу быть наиболее продуктивным».

Стоит отметить, что некоторые страны, в том числе Великобритания, отменили прямые авиаперелёты в ОАЭ, включая Дубай.

Короткая ссылка на эту страницу: