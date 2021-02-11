В Индии любопытная львица прогулялась по территории отеля

Любопытная львица забежала на территорию отеля в индийском городе Джунагадх. Хищницу запечатлели камеры видеонаблюдения. Большая кошка пробежалась вдоль здания, а потом обследовала парковку. Не найдя ничего интересного, львица удалилась тем же путём, что и пришла.

Всё это время охранник сидел в будке. И, похоже, заметил гостью только тогда, когда она уходила.

[Санджай Кародиа, управляющий отелем]:

«Львица зашла на территорию отеля примерно в пять утра. Наш город Джунагадх находится недалеко от лесного парка («Сасан-Гир»). Львы много раз приходили из леса в деревни и города, но никогда не нападали на людей и никого не ранили».

Заповедник «Гирский лес», или «Сасан-Гир», находится в штате Гуджарат. Его основали более полувека назад для сохранения популяции азиатских львов. В то время в лесу жило менее 200 хищников, в прошлом году их насчитали более 670. В Гирском лесу также живут ещё около 40 видов млекопитающих.

Короткая ссылка на эту страницу: