«Умные» турникеты в аэропорту Дубая помогают пройти паспортный контроль за секунды
В аэропорту Дубая теперь можно пройти паспортный контроль всего за девять секунд. Это стало возможным благодаря..
Дата загрузки: 2021-03-09
В аэропорту Дубая теперь можно пройти паспортный контроль всего за девять секунд. Это стало возможным благодаря использованию технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаз.
Сначала пассажирам надо зарегистрироваться на специальной стойке, предъявив биометрический паспорт.
[Нура Салим аль Мазруи, сотрудница аэропорта]:
«Пройдя регистрацию, пассажиры могут воспользоваться нашими высокотехнологичными услугами. Они будут беспрепятственно и быстро проходить через «умные» турникеты».
Запуск нового сервиса инициировало Главное управление по вопросам проживания и делам иностранцев в Дубае.
[Мохаммед Ахмед аль Марри, директор GDRFA]:
«Во время пандемии в большинстве аэропортов, конечно, пассажиров стало меньше. Но мы уже готовы пропускать большой поток людей, и нам будет проще».
В аэропорту установили более 120 «умных» турникетов. Они размещены в зонах вылета и прибытия.
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