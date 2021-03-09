Телеканал NTD

«Умные» турникеты в аэропорту Дубая помогают пройти паспортный контроль за секунды

«Умные» турникеты в аэропорту Дубая помогают пройти паспортный контроль за секунды

В аэропорту Дубая теперь можно пройти паспортный контроль всего за девять секунд. Это стало возможным благодаря..

Дата загрузки: 2021-03-09

В аэропорту Дубая теперь можно пройти паспортный контроль всего за девять секунд. Это стало возможным благодаря использованию технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаз.

Сначала пассажирам надо зарегистрироваться на специальной стойке, предъявив биометрический паспорт.

[Нура Салим аль Мазруи, сотрудница аэропорта]:
«Пройдя регистрацию, пассажиры могут воспользоваться нашими высокотехнологичными услугами. Они будут беспрепятственно и быстро проходить через «умные» турникеты».

Запуск нового сервиса инициировало Главное управление по вопросам проживания и делам иностранцев в Дубае.

[Мохаммед Ахмед аль Марри, директор GDRFA]:
«Во время пандемии в большинстве аэропортов, конечно, пассажиров стало меньше. Но мы уже готовы пропускать большой поток людей, и нам будет проще».

В аэропорту установили более 120 «умных» турникетов. Они размещены в зонах вылета и прибытия.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...