По всей Мьянме продолжаются протесты против военного переворота
Десятки тысяч людей уже несколько дней протестуют по всей Мьянме. Они выходят на марши, устраивают ралли..
Дата загрузки: 2021-02-08
Это крупнейшие народные выступления в Мьянме с 2007 года. Тогда произошла так называемая Шафрановая революция, вызванная повышением цен на топливо. В тот раз протесты подавили, однако начались некоторые демократические преобразования.
В этот раз люди выкрикивают, что выбрали «Национальную лигу за демократию» – партию, которую возглавляет Су Чжи. Эта политическая сила на выборах в конце прошлого года победила с большим отрывом. Однако военные отказались признавать результаты и заявили, что голосование было сфальсифицировано.
Многие также держат поднятые вверх три пальца. Это символ протеста против самого переворота.
[протестующий]:
«У нас есть право выразить несогласие с диктатурой, чтобы предотвратить несправедливость и подавления. Нам нужно избавиться от страха. Я принимаю участие в этой революции, поскольку диктатура потерпит поражение, если мы объединимся».
Военные ситуацию пока никак не комментируют. Однако поступают сообщения, что в некоторых местах полиция пытается подавить протесты. Так, в юго-восточном городе Мьявади военные стреляли при попытке разбить большую группу демонстрантов на меньшие.
При этом в воскресенье вечером военные разблокировали доступ к Интернету. Он был недоступен целый день.
По данным ООН, за последние дни в стране было арестовано около 160 протестующих.
Переворот произошёл 1 февраля. Военные арестовали Аун Сан Су Чжи, а также президента и других чиновников.
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