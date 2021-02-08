По всей Мьянме продолжаются протесты против военного переворота

Десятки тысяч людей уже несколько дней протестуют по всей Мьянме. Они выходят на марши, устраивают ралли..

Десятки тысяч людей уже несколько дней протестуют по всей Мьянме. Они выходят на марши, устраивают ралли на мотоциклах, бьют в кастрюли и сковородки, собираются вместе и поют песни. Так люди выражают недовольство в связи с недавним военным переворотом в стране и требуют освободить избранного лидера Аун Сан Су Чжи.

Это крупнейшие народные выступления в Мьянме с 2007 года. Тогда произошла так называемая Шафрановая революция, вызванная повышением цен на топливо. В тот раз протесты подавили, однако начались некоторые демократические преобразования.

В этот раз люди выкрикивают, что выбрали «Национальную лигу за демократию» – партию, которую возглавляет Су Чжи. Эта политическая сила на выборах в конце прошлого года победила с большим отрывом. Однако военные отказались признавать результаты и заявили, что голосование было сфальсифицировано.

Многие также держат поднятые вверх три пальца. Это символ протеста против самого переворота.

[протестующий]:

«У нас есть право выразить несогласие с диктатурой, чтобы предотвратить несправедливость и подавления. Нам нужно избавиться от страха. Я принимаю участие в этой революции, поскольку диктатура потерпит поражение, если мы объединимся».

Военные ситуацию пока никак не комментируют. Однако поступают сообщения, что в некоторых местах полиция пытается подавить протесты. Так, в юго-восточном городе Мьявади военные стреляли при попытке разбить большую группу демонстрантов на меньшие.

При этом в воскресенье вечером военные разблокировали доступ к Интернету. Он был недоступен целый день.

По данным ООН, за последние дни в стране было арестовано около 160 протестующих.

Переворот произошёл 1 февраля. Военные арестовали Аун Сан Су Чжи, а также президента и других чиновников.

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