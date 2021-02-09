Благодаря новорождённому медсестра встретилась с бывшим пациентом через 30 лет

Сын американки Ренаты Фрейдин и Дэвида Колдуэлла родился на 10 недель раньше срока. Малыша Зейна поместили в отделение интенсивной терапии для новорождённых в Нью-Брансуике в штате Нью-Джерси. Ухаживать за ним назначили медсестру Лисс Макгоуэн.

Дома Рената решила посмотреть детские фотографии Дэвида и узнать, насколько сын похож на отца. Женщина наткнулась на фотографию Дэвида в младенчестве на руках у медсестры. Рената с удивлением обнаружила, что медсестра на фото 30-летней давности – та самая Лисс, которая ухаживает за их сыном сейчас.

Дэвид рассказал Ренате, что медсестра на фото заботилась о нём, когда он находился в такой же ситуации, как и их сын. «Мама так полюбила медсестру, которая ухаживала за мной, что попросила её сфотографироваться со мной в день выписки», – добавил Дэвид.

Родители решила воссоздать старое семейное фото: теперь на руках у Лиссы был трёхнедельный малыш Зейн.