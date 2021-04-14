В Москве температурный рекорд: 21 градус тепла
Во вторник в Москве зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 21 градус тепла. Наблюдения ведут более 140..
Дата загрузки: 2021-04-14
Признаком глобального потепления москвичи это, похоже не считают. Просто наслаждаются хорошей погодой.
[туристка]:
«Середина апреля, 22 градуса – думаю, да, раньше такого не было, в прошлых годах».
[житель Москвы]:
«Отлично, замечательно, прекрасно. Мне очень нравится, когда вместо зимы, вместо сугробов – зелёная трава, птички, солнышко. И вместо куртки вполне можно ходить в лёгкой одежде. Спасибо!»
[житель Москвы]:
«Смотрите, какая зима была холодная в Европе. А они ещё газ наш не хотят. Так что это вряд ли глобальное потепление. Поэтому если убрать все заводы – то, что предлагают зелёные – это будет ещё больше выбросов, чем сейчас. Так что надо успокоиться. Бывают потепления, бывают похолодания – всё переживём».
Предыдущий рекорд для 13 апреля фиксировали в 2008 году. Тогда столбики термометров поднимались до 20,4 градуса по Цельсию.
Впрочем, метеорологи предупреждают, что 14 апреля в среду в столице может стать ещё теплее – до 22-23 градусов.
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