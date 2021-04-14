В Москве температурный рекорд: 21 градус тепла

Во вторник в Москве зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 21 градус тепла. Наблюдения ведут более 140 лет, и за всё это время такое для 13 апреля – впервые. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на московское метеобюро.

Признаком глобального потепления москвичи это, похоже не считают. Просто наслаждаются хорошей погодой.

[туристка]:

«Середина апреля, 22 градуса – думаю, да, раньше такого не было, в прошлых годах». [житель Москвы]:

«Отлично, замечательно, прекрасно. Мне очень нравится, когда вместо зимы, вместо сугробов – зелёная трава, птички, солнышко. И вместо куртки вполне можно ходить в лёгкой одежде. Спасибо!» [житель Москвы]:

«Смотрите, какая зима была холодная в Европе. А они ещё газ наш не хотят. Так что это вряд ли глобальное потепление. Поэтому если убрать все заводы – то, что предлагают зелёные – это будет ещё больше выбросов, чем сейчас. Так что надо успокоиться. Бывают потепления, бывают похолодания – всё переживём».

Предыдущий рекорд для 13 апреля фиксировали в 2008 году. Тогда столбики термометров поднимались до 20,4 градуса по Цельсию.

Впрочем, метеорологи предупреждают, что 14 апреля в среду в столице может стать ещё теплее – до 22-23 градусов.

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