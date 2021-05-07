Боливийцы собрались, чтобы очистить от мусора Долину душ
Гряда острых пиков возвышается над боливийской Долиной Душ близ города Ла-Пас. Это очень живописное место. Но..
Дата загрузки: 2021-05-07
Гряда острых пиков возвышается над боливийской Долиной Душ близ города Ла-Пас. Это очень живописное место. Но в течение многих лет его засоряли пластиковыми отходами и строительным мусором.
Теперь же в каньоне началась уборка. Сотни волонтёров, а также уборочная техника собрали более 15 тонн мусора.
Среди участников акции – француз Алекс Дессар. В прошлом месяце он вместе с другими очищал боливийское озеро Уру-Уру. Водоём был почти полностью скрыт под слоем пластика.
[Алекс Дессар, волонтёр из Франции]:
«Эта уборка важна. Нужно продолжать, поскольку это прекрасное движение. Несколько организаций каждую неделю вывозят мусор. Нужно продолжать, пока не останется ни одной свалки».
Долина Душ расположена примерно в 30 минутах езды от административной столицы Ла-Пас в горном Андском регионе Боливии. Это место популярно среди туристов. При этом отпечаток на окружающей среде оставляет расширение города.
[Карола Реджас, волонтёр]:
«Это туристическое место, куда приезжает много людей. Долина Душ – это очень особенное место. И много людей собрались здесь, чтобы стать голосом природы и проявить заботу и уважение, которых она заслуживает».
Долина Душ – охраняемая территория на высоте 3965 метров над уровнем моря. Она известна своими уникальными геологическими образованиями.
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