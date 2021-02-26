19-летний сенегальский жокей мечтает о всемирной славе

19-летний юноша Фаллоу Диоп – один из самых многообещающих жокеев Сенегала. Ему было всего 17 лет,..

[Фаллоу Диоп, жокей]:

«Лошади – страсть моей семьи. Сначала дед держал лошадей, потом отец – пока не умерла его кобыла Белла. Потом старший брат стал жокеем, а за ним и я».

19-летний юноша Фаллоу Диоп – один из самых многообещающих жокеев Сенегала. Ему было всего 17 лет, когда он победил в главных скачках страны.

Юноша часто участвует в скачках и может зарабатывать до 600 долларов в день. А в начале следующего года он будет выступать во Франции. Его тренировки оплатил владелец местной конной школы.

[Фаллоу Диоп, жокей]:

«Я хочу стать лучшим жокеем в другой стране – в Марокко или во Франции. В любом месте, где проходят скачки».

Фаллоу на голову ниже сверстников и весит всего 36 килограммов. Благодаря этому он может оседлать даже молодую лошадь.

Сейчас он готовит к скачкам двухлетку Раиссу Бетти. Говорит, что у него с этой лошадью особенные отношения. Он ухаживал за её матерью, пока та была беременной, и жеребёнок сразу начал его узнавать.

[Фаллоу Диоп, жокей]:

«Бетти молода, и в конюшне есть жокеи, которые для неё слишком тяжёлые. Те, кто весит от 30 до 35 килограммов, могут ездить на ней, и она не устаёт».

В детстве Фаллоу также освоил портняжное ремесло, но всё же выбрал конный спорт.

[Адама Бао, тренер]:

«Он очень талантливый молодой человек и умеет ездить верхом. Даже если сегодня он допустит ошибку, то завтра её исправит. С таким весом и ростом Фаллоу может сделать хорошую карьеру жокея. Рост очень важен, потому что некоторые лошади не любят наездников с длинными ногами».

Жокей хочет, чтобы родители гордились им. Он также мечтает купить собственный дом.

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