Скачки без сёдел: американские индейцы возрождают традиции предков

Американские и канадские индейцы из племени шошонов-банноков собрались в Оклахоме на традиционные скачки. Они пытаются возродить..

[Мэри Тетон, член племени шошонов-банноков]:

«COVID действительно повлиял на нас в прошлом году, но в этом году будет лучше, и теперь наш совет просит команды, которые участвуют в скачках, сделать прививки от COVID. И большинство сделали. У всех всё хорошо. Никто не заразился COVID, по крайней мере те, кого я знаю лично».

Американские и канадские индейцы из племени шошонов-банноков собрались в Оклахоме на традиционные скачки. Они пытаются возродить езду на лошадях без сёдел, а также сделать первый шаг в сторону восстановления после пандемии.

Скачки – одно из самых популярных развлечений в культуре коренных американцев, сохранившееся до наших дней.

Участники соревнуются на трёх разных лошадях без седла. Они преодолевают трассу длиной в одну милю, прыгая с одной лошади на другую между кругами. Многие одеты в племенные регалии, включая шляпы. Лошади же раскрашены в традиционном стиле.

Организаторы говорят, что это мероприятие – крупнейшее в своём роде. За приз размером 140 тысяч долларов сражалось около 40 команд. При этом скачки разделили на классы отдельно для вождей, воинов, старейшин и женщин. Каждый всадник соревнуется в паре с человеком, который удерживает лошадь неподвижно и помогает на неё сесть.

Выбор на этот штат пал не случайно. Коренное американское население здесь составляет почти 10%. Кроме того, в 2020 году Верховный суд подтвердил, что около половины территории штата находится под юрисдикцией индейцев.

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