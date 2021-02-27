Пандемия подтолкнула казахстанцев к восхождениям на Тянь-Шань

Ледники на хребте Заилийский Алатау в горах Тянь-Шань привлекают всё больше туристов. Сюда приезжают из Алматы..

Ледники на хребте Заилийский Алатау в горах Тянь-Шань привлекают всё больше туристов. Сюда приезжают из Алматы и других городов Казахстана.

[Михаил Камирасов, экскурсовод]:

«В связи с пандемией в разы растёт (число туристов). Особенно местные туристы. Людям некуда ездить, и они стали ходить в горы. Поэтому сейчас здесь буквально паломничество».

Гид Михаил Камирасов ведёт группу туристов к леднику Богдановича. Он находится на высоте 3500 метров над уровнем моря.

[Михаил Камирасов, экскурсовод]:

«Лет больше 20 не было входа в эту пещеру. И тут неожиданно в этом году открылось, и вот пока безопасно. Пока холодно, можно с краю спуститься, сфотографироваться. А так вообще с начала весны сюда лучше не лезть, потому что ледник двигается, и он может в любой момент обрушиться».

Экскурсоводы говорят, что наплыв туристов не будет угрожать ледникам, пока люди не мусорят и нанимают профессиональных гидов. Сами путешественники тоже в этом случае будут в безопасности. Однако некоторые хотят сэкономить и идут в горы без сопровождения. Это вызывает тревогу у спасательных служб.

На горном хребте насчитывается больше 400 ледников, причём разных типов. Однако последние 70 лет площадь оледенения сокращается, появляются озёра. В результате могут появиться оползни, что, в свою очередь, станет угрожать городу Алматы в северных предгорьях хребта.

Михаил водит экскурсии в горы 30 лет и тоже заметил отступление ледников.

[Михаил Камирасов, экскурсовод]:

«Сейчас мы находимся на этом месте и до языка основного ледника километра полтора. Он за это время отступил. То, что мы видим – это остатки вышли из-под морен, основной ледник весь наверху. Раньше он был здесь – 30 лет назад».

Хребет Заилийский Алатау – одна из крайних северных дуг Тянь-Шаня. Он расположен на территориях Казахстана, Кыргызстана и Китая.

Короткая ссылка на эту страницу: