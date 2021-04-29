Храм ацтеков в Мехико снова принимает гостей после года закрытия

Музей Темпло Майор, не работавший из-за пандемии около года, снова принимает гостей. Археологический комплекс расположен в..

Музей Темпло Майор, не работавший из-за пандемии около года, снова принимает гостей. Археологический комплекс расположен в центре Мехико.

Для посетителей действуют санитарные правила. На входе нужно измерять температуру и дезинфицировать руки, на лице должна быть маска.

[гость музея]:

«Эти руины бесценны. Для меня это посещение приобретает ещё большее значение после года закрытия. Я очень рад снова побывать здесь».

Комплекс культовых сооружений был построен в городе-государстве Теночтитлан, принадлежавшем ацтекам. В ритуальном районе города возвышалась 60-метровая пирамида. На её вершине индейцы построили два храма, посвящённые богам Уицилопочтли и Тлалоку.

Город Теночтитлан был основан в 1325 году на территории современного Мехико. Спустя 200 лет его разрушили конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса. Так пала империя ацтеков.

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