В Непале не хватает больничных коек и кислорода для больных коронавирусом

В Непале не хватает лекарств и кислорода для пациентов с COVID-19. Также в больницах заканчиваются свободные..

[Дипак Рокка, родственник пациента]:

«Правительство говорит, что коек в больницах достаточно. Власти просят нас не верить слухам. Но почему они ежедневно лгут, утверждая, что нет такого, что пациенты остаются без мест?»

В Непале не хватает лекарств и кислорода для пациентов с COVID-19. Также в больницах заканчиваются свободные места. Особенно тяжёлая ситуация в Катманду. Пациенты вынуждены ждать в коридорах и даже на улице.

Многие частные и государственные больницы Катманду просто отказываются принимать пациентов из-за нехватки кислорода. Коммунистические власти страны решили ограничить поставки этого жизненно важного газа. Теперь больницы получают в полтора раза меньше кислорода. Родственники пациентов вынуждены сами искать выход из положения.

[Бимал, житель Катманду]:

«Здесь мы не смогли заправить баллон кислородом. Если найдём возможность сделать это, то всё будет в порядке. Люди в стране сейчас очень страдают».

Непал переживает новую вспышку коронавируса. Власти заявляют, что волна инфекции проникла через индийскую границу. С начала этого месяца в стране ежедневно регистрируют более 5000 случаев COVID-19. По данным на 16 мая, за сутки было выявлено более 7300 заражений.

Увеличивается и количество смертей. 11 мая умерло 225 пациентов. Это самый высокий суточный показатель для Непала за всё время эпидемии. В Катманду не справляются крематории, и умерших сжигают прямо на улице рядом с рекой.

Власти запретили поездки внутри страны и до конца мая закрыли международное сообщение. Исключение коснулось только Индии. Туда два раза в неделю продолжают летать самолёты.

В Непале застряло много иностранных туристов. В воскресенье специальным рейсом смогли вылететь 256 граждан США.

Из страны пока не могут выехать около 300 россиян, которые ранее прилетели туда с пересадками через третьи страны.

В Непале в общей сложности выявили более 450 тысяч случаев COVID-19. Умерли 5000 пациентов.

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