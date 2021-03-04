Через 10 лет после аварии на АЭС у жителей Фукусимы нет надежды вернуться домой

Хисаэ Унума вернулась в посёлок Футаба в префектуре Фукусима лишь для того, чтобы взглянуть на свой..

Хисаэ Унума вернулась в посёлок Футаба в префектуре Фукусима лишь для того, чтобы взглянуть на свой брошенный дом. Воспоминания об аварии на атомной электростанции возродило недавнее сильное землетрясение.

В середине февраля в префектурах Фукусима и Мияги зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 7.3. Однако атомные станции в этом районе не пострадали. Но десять лет назад землетрясение вызвало цунами, что привело к аварии на «Фукусиме-1».

Тогда Хисаэ, как и многие другие, была вынуждена эвакуироваться. Теперь же правительство призывает жителей возвращаться, говоря, что дезактивирует земли. Обещает и финансовую помощь. Но Хисаэ не видит для себя такой возможности.

[Хисаэ Унума, бывшая жительница Футабы]:

«Мне почти 70 лет, не думаю, что смогу здесь жить. Тут ничего не готово. Ни магазинов, ни больницы. Не могу себе представить, как здесь строить жизнь».

Женщина привезла с собой фотографию мужа. Он умер три года назад. Теперь ей в одиночку приходится зарабатывать на жизнь. Денежной помощи от властей принимать не хочет, поэтому выращивает овощи в Сайтаме и продаёт урожай.

[Хисаэ Унума, бывшая жительница Футабы]:

«Теперь ко мне приходят люди и покупают овощи. Для меня это самый простой способ зарабатывать на жизнь. У меня появилась надежда».

В ходе подготовки Олимпийских игр в Токио японское правительство превратило восстановление Фукусимы в символ национального возрождения. До пандемии планировалось, что эстафета олимпийского огня пройдёт через пострадавшую префектуру, включая посёлок Футаба.

[Хисаэ Унума, бывшая жительница Футабы]:

«Я надеюсь, что правительство сначала демонтирует АЭС, а потом проведёт Олимпийские игры и предложит людям вернуться в Футабу. Тогда у них будет надежда. Но власти просто говорят, что всё в порядке и что надо вернуться. А если снова произойдёт катастрофа?»

Авария на «Фукусиме-1» произошла 11 марта 2011 года. В окружающую среду попали радиоактивные элементы. Власти эвакуировали более 160 тысяч человек. По состоянию на 2020 год, почти 40 тысяч жителей пока так и не смогли вернуться в свои дома.

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