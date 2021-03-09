Скиджоринг и собачьи упряжки: на Байкале прошла 150-километровая гонка

На скованной льдом Ангаре в Иркутске стартуют собачьи упряжки. Отсюда начинается 150-километровая многодневная гонка Baikal Race. В этом году в ней участвуют одиннадцать погонщиков собак и лыжников.

[Олег Тюрюмин, организатор соревнований]:

«Это всё-таки командные соревнования. Понятно, что человек принимает решения, но иной раз собаки вывозят спортсмена в нужное направление. Можно и заплутать, но собаки выруливают. Как говорят спортсмены, которые бегают на длинные и средние дистанции: «Я и мои собаки – это молекула»».

Лыжники выступают в дисциплине скиджоринг с одной или двумя собаками. Дмитрий приехал из Ярославля. Лыжами увлекается с детства, а недавно освоил и новый для себя вид спорта.

[Дмитрий Валяев, участник гонок]:

«Я не бросал (лыжи), любительские гонки бегали, потом начал потихоньку марафоны бегать – просто без собак. А потом решил улучшить свои результаты, взял собаку хорошую, вырасти её и вырасти себе напарника».

Участники соревнований берут с собой палатки и тёплую одежду, которые пригодятся во время ночёвок на морозе. При этом каждый сам решает, сколько времени отдыхать, а сколько двигаться к финишу.

Байкальская гонка прошла в седьмой раз.

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