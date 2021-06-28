Босоногая тропа: москвичи пешком проходят 3,6 км по шишкам, брёвнам и камням

В московском парке Лосиный остров открылся уникальный маршрут. Более трёх с половиной километров этой дороги покрыты..

В московском парке Лосиный остров открылся уникальный маршрут. Более трёх с половиной километров этой дороги покрыты разными материалами. В общей сложности их 43: от сосновых шишек с песком до брёвен, валунов и морской гальки. Путь предлагается пройти пешком и босиком.

Полтора часа острых ощущений призваны повысить выносливость организма и улучшить душевное равновесие. Создатели маршрута говорят, что череда жёстких, колючих, сухих, влажных, прогретых и холодных покрытий активизирует нервные центры и дарит полное погружение в мир дикой природы. Особенно если учесть, что на ступнях расположено более 70 тысяч биологически активных точек, которые отвечают за функционирование разных органов человека.

Столичные жители пробуют свои силы в непривычных условиях. Водный участок особенно приглянулся детям.

[посетительница]:

«Необычно. Знаю, что полезно для здоровья. Но силу воли тоже тренирует хорошо. Не всё проходим, некоторые тропинки обходим. Но в целом очень здорово, особенно ребёнку. Вообще в восторге». [посетительница]:

«Странные ощущения. Необычно!» [посетительница]:

«Я не знаю. Это не босоногая тропа, а тропа боли… И меня ещё ждёт грязь, так что вы извините».

Стоимость маршрута – 600 рублей. Он проходит вдоль дендрария под пение птиц и в окружении цветов и деревьев Сибири, Кавказа и Дальнего Востока.

Лосиный остров – самый большой лесной массив в черте российских городов.

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